Президент заявив, що він "в цілому задоволений" зустріччю з канцлером Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час чотиригодинних переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель вдалось досягти спільного розуміння щодо необхідності вирішення безпекових питань, пов’язаних як з Донбасом, так і з проектом газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час участі у всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у Києві.

Зеленський зауважив, що він "в цілому задоволений" зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Вона дійсно була довгою – понад 4 годин. Вона складалась з двох частин. Частина перша – тет-а-тет, на якій ми обговорювали деякі важливі питання, проговорили адженду (порядок денний – УНІАН) нашої зустрічі. А потім вже на другій частині після спілкування з пресою розгорнуто спілкувались про важливі речі", - повідомив глава Української держави.

Президент додав, що він радий, що "нам вдалося після зустрічі мати спільне розуміння, що я приїхав з вирішенням безпекових питань, починаючи з Донбасу і закінчуючи питанням "Північного потоку-2" - все це є частиною збереження безпеки в Європі. Для нас, перш за все, це безпека в Україні".

"У нас є різні погляди щодо "Північного потоку-2", але тим не менш я вважаю, що ми привели багато аргументів", - зауважив він.

Зеленський додав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій буде обговорюватись, "що принесе Європі "Північний потік-2" і що він окремо принесе Україні, і як гарантувати енергетичну безпеку для громадян України і щоб ми не втрачали від цього "потоку", якщо він добудується і введеться в експлуатацію".

Також, за словами президента, під час його візиту в Німеччину "багато говорили про закон про олігархів".

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров