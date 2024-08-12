Практично повністю зруйнована одна з адміністративних будівель станції.

Газовимірювальна станція "Суджа" в Курській області Росії зазнала руйнувань. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікувала Російська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що частина пошкоджень з’явилася між 9 і 10 серпня, а частина – між 10 й 11 серпня. На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйнована одна з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. Водночас вранці 12 серпня російський "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію "Суджа" до Європи у звичайному обсязі.

Крім того, оприлюднений новий супутниковий знімок міжнародного пункту пропуску "Суджа" від 11 серпня, зруйнованого в перший день українського наступу на Курську область РФ. Пункт пропуску охоронявся солдатами-строковиками, десятки з них були взяті в полон.

Операція України в Курській області

Суджанська газоперекачувальна і вимірювальна станції в Курській області Росії – єдина точка входу російського природного газу в українську газотранспортну систему для подальшого транспортування в Європу. 8 серпня радник Володимира Зеленського підтвердив захоплення газовимірювальної станції "Суджа". Деякі аналітики припустили, що мета Києва може полягати у тому, щоб повністю припинити постачання російського газу до Європи як точки впливу.

Міністр енергетики України Герман Галущенко після повідомлень про бойові дії на газотранспортній станції "Суджа" заявив, що транзитний маршрут постачання російського газу до Європи через Україну, як і раніше, функціонує.

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