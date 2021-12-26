У російській компанії "Газпром" відхрестилися від звинувачення у створенні дефіциту газу в Європі. У компанії вважають, що дана ситуація склалася через відсутність заявок на постачання "блакитного" палива.
Про це заявив представник "Газпрому" Олексій Купріянов в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1".
"Всі звинувачення на адресу Росії та "Газпрому" в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, абсолютно безпідставні та неприйнятні й не відповідають дійсності. І не потрібно звинувачувати "Газпром". Краще подивитися в дзеркало", - заявив Купріянов.
За його словами, "Газпром" поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м3, що більше, ніж минулого року. При цьому він вказав, що частина країн-споживачів, "у тому числі Франція та Німеччина, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги й, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а "Газпром" бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок".
Читайте такожВ Україні зростає споживання електроенергіїКрім того, він заявив, що "за наявними даними, спостерігається реверс газу з Німеччини до Польщі й, судячи з усього, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м3 на добу".
Скарга "Нафтогазу":
22 грудня 2021 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" звернулася до Європейської комісії з скарга на зловживання російським "Газпромом" панівним становищем на європейському ринку газу.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 24 грудня склала 52 тис.грн за тисячу кубометрів.