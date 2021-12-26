У Росії знову заявили, що не мають ніякого відношення до енергокризи.

У російській компанії "Газпром" відхрестилися від звинувачення у створенні дефіциту газу в Європі. У компанії вважають, що дана ситуація склалася через відсутність заявок на постачання "блакитного" палива.

Про це заявив представник "Газпрому" Олексій Купріянов в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1".

"Всі звинувачення на адресу Росії та "Газпрому" в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, абсолютно безпідставні та неприйнятні й не відповідають дійсності. І не потрібно звинувачувати "Газпром". Краще подивитися в дзеркало", - заявив Купріянов.

За його словами, "Газпром" поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м3, що більше, ніж минулого року. При цьому він вказав, що частина країн-споживачів, "у тому числі Франція та Німеччина, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги й, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а "Газпром" бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок".

Читайте такожВ Україні зростає споживання електроенергіїКрім того, він заявив, що "за наявними даними, спостерігається реверс газу з Німеччини до Польщі й, судячи з усього, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м3 на добу".

Скарга "Нафтогазу":

22 грудня 2021 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" звернулася до Європейської комісії з скарга на зловживання російським "Газпромом" панівним становищем на європейському ринку газу.

Ціна на газ:

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