Заявки на транзит газу не надійшли, попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік.

Російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

Про це у Facebook повідомляє Оператор ГТС України.

Зазначається, що заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон вкотре наголосив, що українська сторона жодного разу протягом десятиліть транспортування газу не порушувала своїх зобов’язань перед Угорщиною.

Читайте такожВ Україні змінили комунальні тарифи: скільки та за що платитимемо"Монополізація газових маршрутів "Газпромом", яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено", – зазначив Макогон.

Що передувало

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв’язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

29 вересня в Угорщині заявили про намір продовжувати блокувати переговори про вступ України до НАТО.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.

Автор: Яна Ставська