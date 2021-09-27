Як ніхто не вірив у перемогу України над Росією в "газовому" суді, так і всі сумнівалися в шансах Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

У міжнародних судах проти російського газового монополіста "Газпрому" Україні варто брати приклад з боксера-важковаговика Олександра Усика, який переміг свого суперника, ставши новим чемпіоном світу.

Про це глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вітренко заявив про правову обґрунтованість позиції "Нафтогазу" і нагадав про успішний досвід, коли Стокгольмський арбітраж підтвердив правоту України в газовій суперечці з Росією.

Читайте такожКабмін звільнив наглядову раду "Нафтогазу" та "підім'яв" компанію під себе"Вчора був бій, де наш українець (Олександр Усик) переміг за рахунок боксерської техніки, майстерності, а не за рахунок фізичної сили. Джошуа був набагато більшим, довші руки, всі казали, що немає в Усика шансів, але за рахунок техніки і боксерської підготовки він переміг. Так само ми перемагали раніше "Газпром", будучи "андердогами", ніхто не вірив, що можемо перемогти", – додав очільник "Нафтогазу".

Як вже повідомляв УНІАН, 25 вересня в Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титул чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. При цьому на прес-конференції перед боєм він розмовляв українською мовою.

Автор: Станіслав Кожемякін