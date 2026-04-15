Енергетики нагадують, що нові масовані атаки ворога можуть змінити ситуацію в енергосистемі

У четвер, 16 квітня, заходи обмеження споживання для населення та бізнесу знову не прогнозуються. Про це повідомляє "Укренерго".

Третій поспіль прогнозований день без відключень став можливим, зокрема завдяки потеплінню, яке дозволило зменшити використання електроенергії для обігріву приміщеня.

Водночас енергетики закликають користуватися потужними енергоприладами з 10 до 16 години, оскільки саме в цей час найпродуктивніше працюють сонячні електростанції.

Натомість, у вечірні пікові години, з 18 до 22 години, слід, за можливості ощадливо споживати електроенергію, аби уникнути перевантаження енергосистеми, з огляду на те, що ефективність сонячних електростанцій в цей час суттєво нижча.

Енергетики нагадують, що нові масовані атаки ворога можуть змінити ситуацію в енергосистемі та змусити обленерго, за наказом "Укренерго", відключити світло. Тому, в разі потреби, актуальну інформацію про можливі відключення світла можна уточнити на офіційних сайтах відповідних обленерго.

Удари РФ по енергетиці

Росія попри потепління продовжує систематично атакувати енергетику України. В ніч проти 15 квітня ворог вчергове масовано атакував енергооб’єкти. Внасілок атак мешканці 7 областей тимчасово залишилися без світла.

Серед пріоритетних цілей ворога залишається енергетична інфраструктура. Втім, попри систематичні ворожі атаки, завдяки зусиллям енергетиків, міжнародній допомозі та імпорту дефіцит електроенергії, станом на середину березня, вдалося скоротити до 1 ГВт.

Більше того, 15 квітня "Укренерго" не прогнозувало відключень світла для побутових споживачів та бізнесу. Однак ворожі атаки поставили хрест на його втіленні у життя.

Вас також можуть зацікавити новини: