Світла в Україні стало більше: Шмигаль розкрив, який зараз дефіцит електроенергії

За словами міністра, після російських атак вціліло менше 10 ГВТ генерації.

Дефіцит електроенергії в енергосистемі завдяки роботі енергетиків вдалося скоротити з 5-6 ГВт взимку до 1 ГВт. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Станом на сьогоднішній день дефіцит становить 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було взимку", - зазначив міністр, додавши, що це дозволило зменшити тривалість відключень світла для населення.

За його словами, якщо у 2014 році українські електростанції генерували понад 54 ГВт електроенергії, то після анексії Криму та втрати контролю над частиною території Донбасу цей показник зменшився до 32 ГВт, але цього все одно більш ніж вистачало для економіки та населення. Після масованих російських атак, Україні не вистачає власної генерації для покриття усіх потреб економіки.

"Після російських атак на сьогодні вціліло менше 10 ГВт генерації, тоді як Україні потрібно до 18 ГВт "на зимових піках", - зауважив міністр, додавши, що 2 ГВт електроенергії Україні імпортує з ЄС.

Він додав, що ситуація ж в енергетиці влітку буде залежати від інтенсивності та результативності російських ударів по енергосистемі, рівня захищеності енергетичних об’єктів та розвитку розподіленої генерації.

"Декілька факторів. По-перше, фактор продовження російського терору, який матиме вирішальний вплив, як ми проходитимемо весну та літо. Другий фактор - це наш захист, а третій фактор, про який багато говоримо, розподіленої генерації", - зауважив міністр.

Росія протягом зими систематично атакувала енергосистему України. Зокрема, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 26 лютого частково залишилися без світла шість областей.

Крім того, в ніч на 22 лютого росіяни вгатили безпілотниками по енергооб’єктах на Одещині та Миколаївщині.

