РФ та негода залишили без електропостачання мешканців 7 областей: де найважче зі світлом

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру кількох областей України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишаються без світла, повідомили в Міністерстві енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевнили у відомстві.

У Міненерго додали, що через негоду без світла залишаються сім населених пунктів в Сумській області. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачанням.

Разом з тим в енергетичному відомстві зауважили, що відключень світла за графіками у середу не плануються. Енергетики також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили в енергетичному відомстві.

У ніч на 15 квітня росіяни завдали ударів по низці областей, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також значні руйнування.

Серед ключових цілей ворожих дронів та ракет залишаються енергетичні об’єкти. Втім, попри систематичні ворожі атаки, завдяки зусиллям енергетиків, міжнародній допомозі та імпорту дефіцит електроенергії, станом на середину березня, вдалося скоротити до 1 ГВт.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев на початку квітня зауважив, що дефіцит електроенергії зріс через скорочення імпорту електроенергії, а також скасування пільгових цін на газ для когенераційних установок, що виробляють електроенергію на тлі ремонтної кампанії на АЕС. Він додав, що за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень, але у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

