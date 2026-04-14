Графіки відключень 15 квітня: чи будуть вимикати світло в середу

У середу, 15 квітня, для промислових та побутових споживачів заходи обмеження споживання електроенергії не заплановані. Про це повідомляє "Укренерго".

Потепління, що прийшло в Україну, дозволяє споживати менше енергії для обігріву приміщень, а сонячна погода забезпечує більше генерації від сонячних електростанцій (СЕС).

Найпродуктивніше СЕС працюють вдень, з 10:00 до 16:00, тож енергетики просять за можливості запланувати використання потужних електроприладів саме на цей час.

Відео дня

Водночас у пікові години, з 18:00 до 22:00, слід обмежити використання таких приладів і ощадливо споживати електроенергію, аби уникнути перевантаження системи.

Енергетики нагадують, що нові масовані атаки ворога можуть змінити стан справ в енергосистемі і змусити операторів швидко реагувати застосуванням обмежень. Тож в разі потреби уточнити актуальну інформацію можна на офіційних сайтах обленерго.

Енергосистема України – останні новини

Як відоом, найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – вже чотири роки знаходиться під контролем російських окупантів. Ядерний експерт Greenpeace Шон Берні вважає, що ЗАЕС є центральним елементом російської воєнної стратегії. В Кремлі думають, що можуть виграти війну, погрожуючи ядерною катастрофою на об’єкті, створюючи таким чином додатковий тиск на європейських союзників України.

Тим часом Україна вже зараз проводить активну підготовку до нового опалювального сезону, аби за можливості уникнути тривалих блекаутів та відсутності теплопостачання в домівках громадян. Проте деякі регіони відстають від наміченого графіка, заявляє президент Володимир Зеленський.

Так, питання у голови держави виникли щодо темпів підготовки у Львівській, Волинській та Одеській областях, а також в Києві.

