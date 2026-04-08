Графіки відключень повертаються: коли не буде світла 8 квітня

Енергетики змушені знову вимикати світло українцям через наслідки обстрілів РФ по енергетиці, похолодання та погану погоду

У середу, 8 квітня, в усіх регіонах України з 7 до 22 години будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості, а з 11 до 13 години – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Енергетики пояснюють, що змушені відключати світло українцям через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену попередніми обстрілами РФ.

Також на ситуацію зі світлом вплинуло похолодання та хмарна погода, яка призвела до зменшення обсягу електроенергії, виробленої сонячними електростанціями. Через це споживання електроенергії з загальної мережі зросло. За даними "Укренерго, станом на 9:30 його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок.

"Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - зазначається у повідомленні.

З огляду на погодні умови, диспетчери енергосистеми закликали українців економити електроенергію

"Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно", - наголошують в "Укренерго".

Графік відключень світла – Одеська область

Компанія ДТЕК оприлюднила графік відключень світла для Одещини на 8 квітня. Так, більшість черг споживачів будуть зі світлом протягом усієї доби. Разом з тим, черги 5.1 та 5.2 сидітимуть без світла з 11 до 13 години.

При цьому енергетики нагадують, що графіки відключень світла діють лише в Одеській області і там, де дозволяє стан мережі.

Графік відключень світла – Дніпропетровська область

За інформацією ДТЕК, на Дніпропетровщині більшість черг споживачів теж будуть зі світлом протягом усієї доби у середу. Разом з тим, черги 2.1, 2.2, 6.1 та 6.2 почергово сидітимуть без світла по одній годині з 11 до 13 години.

Відключення світла в Україні – інші новини

7 квітня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без світла.

Через негоду без світла перебували понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що 8 квітня відключення світла для побутових споживачів не були передбачені.

