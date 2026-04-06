В Києві та деяких областях України запровадили екстрені відключення світла

Українців закликали використовувати потужні електроприлади в період роботи сонячних електростанцій.

В понеділок, 6 квітня, в Києві та деяких областях запровадили екстренні відключення світла. Відповідне розпорядження надало "Укренерго".

Пресслужба ДТЕК пише, що за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення у столиці та Київській області.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі", - повідомили енергетики.

У свою чергу в "Укренерго" повідомили, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Після стабілізації ситуації – аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Житомиробленерго, аварійні відключення електроенергії запровадили сьогодні в Житомирській області.

"Отримали команду від диспетчерського центру НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ) для споживачів області", - ідеться в повідомленні.

Жителям області порадили вимкнути з розеток чутливу до стрибків напруги побутову техніку.

Слід зазначити, що 6 квітня в Україні не планувалися відключення світла. При цьому українців закликали ощадливо використовувати електроенергію.

Росія продовжує систематичні атаки на енергетику України. Унаслідок російської атаки в ніч проти 6 квітня місто Славутич Київської області тимчасово залишилося без світла.

У свою чергу в Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла. Як зазначили в енергетичному відомстві, найскладніша ситуація зі світлом - в Чернігівській області.

Вас також можуть зацікавити новини: