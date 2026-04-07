Росія та негода залишили без світла мешканців понад 10 областей: де найважче зі світлом

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

В енергетичному відомстві додали, що через негоду без світла залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевнили у відомстві.

Повернення планових графіків відключення світла в Міненерго не прогнозують. Водночас близько 10:00 "Чернігівобленерго" повідомило про запровадження графіку погодинних відключень на території регіону. Таким чином, окремі черги споживачів будуть сидіти без світла протягом доби до семи годин.

Після завершення опалювального сезону Росія продовжила систематично атакувати українську енергетику. Після чергової ворожої атаки 6 квітня частина мешканців Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей тимчасово залишилися без світла.

Однак відключення світла відбуваються не лише безпосередньо після ворожих атак, хоча і зумовлені їхніми наслідками. 6 квітня "Укренерго" дало команду на запровадження аварійних відключень у Києві та області, а також на Житомирщині.

