Графіки відключення на середу: чи вимикатимуть світло 8 квітня

У певний час доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У середу, 8 квітня, відключення світла для побутових споживачів не передбачені.

Як повідомили в "Укренерго", при цьому в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – зазначили у компанії.

Відео дня

Ситуація в енергосистемі може змінитись. В "Укренерго" радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Відключення світла в Україні – інші новини

Учора, 6 квітня, в Києві та деяких областях запроваджували екстрені відключення світла. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли.

7 квітня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без світла.

Через негоду без світла перебували понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях.

