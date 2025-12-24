Відключення світла 25 грудня: коли не буде електроенергії у четвер

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти нашої країни.

Завтра, 25 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти нашої країни. Про обсяги відключень компанія не інформувала.

У Національній енергетичній компанії додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись і порадили дізнаватися про час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російська армія вкотре атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти областей. Уранці фіксувалися нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Повідомлялося, що атака призвела до суттєвого падіння напруги в Харкові, що позначилося на теплопостачанні та роботі транспорту. Там, де це було технічно можливо, місто вимушено перейшло на режим "енергоострова", щоб зменшити негативні наслідки для енергосистеми.

