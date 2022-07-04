У сьомому пакеті санкцій Україна розраховує бачити повне відключення російських банків від SWIFT, ембарго на операції з російським золотом.

Одним з основних пунктів сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії має стати повна ізоляція від світової морської торгівлі, оскільки компанії Греції допомагають РФ обходити нафтове ембарго.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю LB.ua.

"Ми хочемо там бачити відрізання Росії від світової морської торгівлі. Це означає, насамперед, неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження Російської Федерації. Так склалося, що принаймні за останніми даними, які в мене були, найбільшими операторами, найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з зашморгу нафтового ембарго. Це факт", - сказав Кулеба.

Також у сьомому пакеті санкцій Україна розраховує бачити повне відключення російських банків від SWIFT, ембарго на операції з російським золотом.

"Ну і персональні санкції, щоб їм було боляче. Їм, їхнім близьким, їхнім коханкам, щоб всім-всім було боляче", - додав міністр.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

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