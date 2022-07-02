Станом на 1 липня ціна нафти марки Brent становила $111 за барель, WTI – $108 за барель.

Світові ціни на нафту можуть сягнути "стратосферних" $380 за барель, якщо Росія під тиском санкцій вирішить скоротити видобуток і експорт.

Про це пише Bloomberg з посиланням на аналітиків JPMorgan Chase & Co.

Зазначається, що зменшення щоденних поставок на 3 млн барелів призведе до підвищення цін на нафту в Лондоні до $190.

Як зауважують аналітики, РФ може дозволити собі скоротити щоденний видобуток сирої нафти на 5 млн барелів без надмірної шкоди для економіки. Таке скорочення може призвести до підвищення ціни на нафту до "стратосферних" $380 за барель.

Як нагадує Bloomberg, країни "Великої сімки" розробляють механізм обмеження ціни на російську нафту, намагаючись закрутити гайки на військовій машині Володимира Путіна в Україні.

"Найбільш очевидний і вірогідний ризик обмеження ціни полягає в тому, що Росія може вирішити відповісти скороченням експорту, - пишуть аналітики. - Цілком імовірно, що уряд РФ може помститися, скоротивши виробництво, щоб завдати болю Заходу. Скутість світового нафтового ринку на боці Росії".

Станом на 1 липня ціна нафти марки Brent становила $111 за барель, WTI – $108 за барель.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

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