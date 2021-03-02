Ключова проблема полягає в тому, що ціна на газ для населення є економічно необґрунтованою, стверджує Палиця

Встановлення економічно обґрунтованої оптової ціни на газ дозволить знизити тариф для населення до 60%.

Про це розповів в інтерв’ю виданню «Обозреватель» лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ», народний депутат Ігор Палиця.

«Ключова проблема полягає в тому, що ціна на газ для населення є економічно необґрунтованою. Влада робить усе, щоб захистити монополіста на газовому ринку – НАК «Нафтогаз», який формує 80% тарифу для кінцевих споживачів.

За встановленою зараз методикою, оптова ціна газу, незалежно від походження, включає в себе прогнозну ціну на німецькому газовому торговому майданчику (хаб NCG), а також вартість транспортування від NCG до західного кордону України через Німеччину, Чехію та Словаччину.

Тобто Україна, яка самостійно добуває 70% споживаного нею газу, сама встановлює для нього європейську ціну та ще й приплюсовує до неї вартість віртуальної доставки.

Необхідно невідкладно переглянути методологію розрахунку оптової ціни газу, яка повинна враховувати середньозважений показник фактичної собівартості блакитного палива українського видобутку. За оцінками експертів, запровадження економічно обґрунтованої оптової ціни на газ дозволить суттєво знизити, до 60%, тариф для українців», – наголосив Ігор Палиця.

За його словами, депутатська група «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» у Верховній Раді підготувала звернення до президента з пропозицією додати до його доручення від 19 січня 2021 року (щодо аудиту тарифів на газ та опалення в регіонах) дослідження економічної обґрунтованості методології розрахунку оптової ціни природного газу.

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Автор: УНІАН