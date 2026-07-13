Євросоюз закупив рекордний обсяг газу із провідного російського заводу

Європа закупила майже весь скраплений природний газ, вироблений на "Ямал СПГ".

У першій половині 2026 року Європа імпортувала рекордний обсяг скрапленого природного газу з провідного російського заводу, викупивши майже всю продукцію сибірського підприємства. Про це з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler повідомляє Financial Times.

Закупівлі ЄС у "Ямал СПГ", який контролює російська приватна компанія "Новатек", у першій половині 2026 року досягли рекордних 9,89 мільйона тонн. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ці дані підкреслюють, що Європа й надалі відіграє ключову роль у забезпеченні роботи головного російського підприємства з виробництва СПГ. За оцінками неурядової організації Urgewald, Європа могла заплатити за ці поставки до 6 млрд євро. Як свідчать дані Kpler, найбільшими європейськими покупцями стали Франція, Бельгія та Іспанія, які в першій половині 2026 року імпортували з "Ямал СПГ" відповідно 3,6 млн, 2,9 млн і 2,7 млн тонн СПГ.

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Представник Urgewald із питань санкцій Себастіан Реттерс назвав ці показники "разючими", особливо з огляду на те, що постачання СПГ здійснювалися під час посилення російських ударів по українській енергетиці та цивільних об'єктах.

Правила ЄС вже забороняють закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами. Це означає, що для кожної партії з "Ямал СПГ", яка прямує до Європи, митні органи країни-імпортера мають підтвердити, що поставка здійснюється в межах довгострокового контракту.

З 1 січня 2027 року в Євросоюзі набуде чинності заборона на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами. Це змусить Москву шукати альтернативні маршрути збуту. Заборона на імпорт російського трубопровідного газу набуде чинності пізніше того ж року.

Готовність Європи приймати вантажі з "Ямал СПГ" має вирішальне значення для цього проєкту, адже він залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7. Обсяги поставок із заводу значною мірою залежать від швидкого обігу таких суден у європейських портах. Альтернативний маршрут до Азії через Північний морський шлях більш ризикований і займає значно більше часу.

Крім того, танкери льодового класу, які перевозять продукцію "Ямал СПГ", і надалі значною мірою залежать від європейських судноремонтних підприємств, зокрема верфі Damen у Бресті (Франція) та Fayard A/S у Данії.

Хоча в першій половині року Європа збільшила імпорт з "Ямал СПГ", поставки до Азії скоротилися на 74% − до трохи більш як 510 тис. тонн. Частково це пояснюється тим, що деякі міжнародні судноплавні компанії, страховики та фінансові установи бояться потрапити під європейські санкції.

Довідка УНІАН. "Ямал СПГ", запущений Володимиром Путіним у 2017 році залишається найбільшим у Росії виробником скрапленого природного газу. Його проєктна потужність становить 17,4 млн тонн на рік, хоча фактичний обсяг виробництва часто перевищує ці показники.

Окрім "Новатек", частками в проєкті володіють французька TotalEnergies та китайська CNPC. У лютому генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне заявив, що компанія може повністю припинити експорт СПГ із Росії після набуття чинності заборони ЄС.

Експорт російських енергоресурсів – останні новини

У червні УНІАН повідомив, що поставки нафти з Росії досягли пікового рівня за весь рік. Зростання постачань "чорного золота" відбувається на тлі українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які змушують росіян збільшувати постачання за кордон нафти, що не може бути перероблена всередині країни.

Ситуація для Кремля набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд. Нещодавно ціна основного сорту російської нафти впала до рівнів, які фіксувалися до початку конфлікту на Близькому Сході. Це посилює тиск на державний бюджет Кремля, який і без того зазнає значного навантаження через війну проти України.

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