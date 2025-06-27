В умовах сприятливої кон'юнктури Індія скоротила імпорт низькокалорійного індонезійського вугілля.

У минулому місяці Індія наростила закупівлі вугілля з Російської Федерації до дворічного максимуму. Про це повідомляє "‎Коммерсант"‎.

Поставки російського енергетичного вугілля до азіатської країни в травні зросли до 1,3 млн тонн, що на 52% більше порівняно з квітнем. З червня 2023 року обсяг місячних поставок не перевищував одного мільйона тонн.

Аналітики пояснюють таку динаміку тим, що російські вугільники готові проводити гнучку цінову політику. Окрім цього, важливу роль відіграє якість палива.

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За словами фахівців, в умовах сприятливої кон'юнктури Нью-Делі скоротив імпорт низькокалорійного індонезійського вугілля, віддавши перевагу російському з більш високим рівнем теплоутворення. При цьому Індонезія залишилася головним постачальником вугілля в країну, збільшивши поставки в травні на 16%.

Перспективи подальшого попиту на вугілля з боку Індії залежатимуть від цін та кліматичних умов, але росіяни доволі стримано оцінюють перспективи. Аналітики вважають, що Москва навряд чи зможе суттєво наростити частку поставок до Індії, адже в країні зростає видобуток, а запаси в портах залишаються на доволі високому рівні.

Експорт російських енергоресурсів - останні новини

У червні стало відомо, що російський "Газпром" згорнув плани щодо створення нового газового хабу в Туреччині, за допомогою якого Москва хотіла повернути російський газ на ринок ЄС. За словами фахівців, ідею турецького хабу запропонувало політичне керівництво РФ, а не "Газпром" – менеджерів самої газової компанії здивувала ця пропозиція.

А ще раніше стало відомо, що росіяни знову почали використовувати для експорту нафти судна, які раніше були внесені до санкційних списків.

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