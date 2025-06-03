Виявилося, що реалізація проекту матиме низку економічних та технічних проблем.

Російська державна корпорація "Газпром" тихцем згорнула плани щодо створення нового газового хабу в Туреччині, за допомогою якого Володимир Путін мріяв повернути російський газ на ринок ЄС. Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що Росія фактично втратила європейський ринок через підрив "Північного потоку" і закінчення транзиту через Україну у 2024 році. Оскільки "Газпром" вже має дві трубопровідні "нитки", які ведуть в Європу через Туреччину, за наказом Путіна компанія вивчала можливість розширення цього маршруту.

Путін вперше озвучив ідею створення газорозподільного вузла в Туреччині в жовтні 2022 року. Він мріяв повністю замістити втрачений "Північний потік" саме турецьким хабом. Путін навіть називав турецький напрямок безпечнішим за прямий європейський маршрут.

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За словами співрозмовників Bloomberg, близьких до Кремля, ідея турецького хабу належала саме політичному керівництву Росії, а не "Газпрому". Топ-менеджери газової компанії спочатку були здивовані цими пропозиціями, кажуть джерела. Однак "Газпром" був змушений взяти до виконання це розпорядження.

Хоча сама Туреччина теж виявила зацікавленість в ідеї Путіна, проєкт так і не просунувся далі розмов. "У міру того, як "Газпром" вивчав деталі пропозиції, він дедалі більше втрачав інтерес", – пише Bloomberg.

Як кажуть джерела, турки хотіли, аби росіяни постачали газ на їхній газовий хаб, а далі Анкара вже сама продавала б його в Європу. Звісно, менеджерів "Газпрому" такий варіант не влаштовував.

Крім того, слабким місцем всієї концепції була недостатня потужність трубопроводів, які йдуть з Туреччини до Греції та Болгарії.

За словами джерел, керівництво "Газпрому" давно припинило обговорювати турецький хаб як всередині компанії, так і на зустрічах з урядовцями.

Позиція Туреччини щодо планів газового хабу не змінилася, і вона, як і раніше, готова співпрацювати з Росією в рамках спільного підприємства для цієї ініціативи, за словами неназваного турецького чиновника, знайомого з цим питанням. Однак, чиновник визнав, що процес дещо затягнувся.

"Після місяців розгляду варіантів компанія ["Газпром"] дійшла висновку, що цей проект нежиттєздатний, і значною мірою призупинила роботи", – пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Разом з тим, зазначає видання, відмова від ідеї газового хабу не впливає на поточні бізнес-зносини "Газпрому" з Туреччиною, яка залишається одним з найбільших покупців російського газу.

Російський нафтогазовий експорт

Як писав УНІАН, за останніми підрахунками аналітиків ринку, від початку повномасштабної війни Європа заплатила Росії за газ і нафту більше, ніж витратила на допомогу Україні. І сьогодні основним маршрутом постачання є саме турецький потік.

Також ми розповідали, що нафтовий картель ОПЕК+ вирішив наростити видобуток нафти на тлі і без того падаючих цін на нафту. Це означатиме втрату доходів для Росії.

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