Два іранських дрони 'зупинили' ключового виробника скрапленого газу, - Reuters

Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США.

2 березня 2026 року Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два іранських дрони вдарили по енергетичних об’єктах державної компанії QatarEnergy.

Про це повідомляє Reuters. Журналісти зазначають, що Катар забезпечує приблизно 20% світового попиту на скраплений газ та відіграє важливу роль у збалансуванні потреб азійського та європейського ринків. Країна є другим у світі експортером скрапленого газу після США.

Хвиля атак на Близькому Сході також призвела до зупинки більшої частини видобутку нафти в Іракському Курдистані та закриття кількох великих ізраїльських газових родовищ, що обмежило експорт до Єгипту.

Крім того, за даними джерела Reuters, після удару дрона зупивнився найбільший у Саудівській Аравії нафтопереробний завод. Зазначається, що це був запобіжний захід.

Джерело журналістів уточнює, що нафтопереробний завод Ras Tanura державної Saudi Aramco має потужність у 550 тисяч барелів на добу. Він є критично важливим експортним терміналом для саудівської сирої нафти.

Загострення на Близькому Сході

Після атак поблизу Ормузької протоки десятки танкерів із нафтою застрягли в Перській затоці та не ризикують проходити ключовий морський коридор. Це вже порушує логістику в регіоні та може поставити під загрозу виробництво нафти.

Через фактичне перекриття контрольованої Іраном Ормузької протоки, станом на 10:30 за київським часом ціна нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила майже 9%, до 73 доларів за барель.

Втім Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки "розбивають Іран вщент", однак "велика хвиля" атак ще попереду.

