Очікувалося, що угода буде завершена до 31 березня.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, італійські чиновники переглядають операцію з продажу найбільшого в країні нафтопереробного заводу, який належить російському "Лукойлу".

Як повідомляє Financial Time, угода переглядається після того, як уряд США в приватному порядку висловив занепокоєння з приводу продажу об'єкта фонду на Кіпрі.

Очікувалося, що угода буде завершена до 31 березня, коли в січні цього ж року російський "Лукойл" погодився продати свій сицилійський НПЗ ISAB компанії GOI Energy, новоствореній філії кіпрської групи прямих інвестицій Argus.

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Однак для закриття угоди вартістю 1,5 млрд євро італійські чиновники взяли додатковий час на розгляд важливих деталей. Уряд США неофіційно звернувся до Риму з проханням підтвердити відсутність російської участі в GOI Energy.

До операції з продажу сицилійського НПЗ Також залучений сировинний трейдер Trafigura. Trafigura буде надавати оборотний капітал і сиру нафту для заводу, а також реалізовувати вироблені нафтопродукти на ринку.

Вторгнення в Україну і ситуація з "Лукойлом"

Російський "Лукойл" перебуває під санкціями США з 2014 року.

21 квітня 2022 року генеральний директор і співвласник російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов пішов з ради директорів. Бізнесмен достроково склав свої повноваження. Станом на 31 березня 2022 року Вагіт Алекперов володів 3,12% акцій ПАТ "Лукойл".

1 вересня 2022 року в лікарні Москви за загадкових обставин загинув голова ради директорів "Лукойлу". Равіль Маганов проходив лікування в Центральній клінічній лікарні.

У вересні 2022 року США видали ордер на арешт літака російського "Лукойлу", вартістю $45 мільйонів.

У грудні 2022 року російський "Лукойл" втратив трубопровід, що веде до Середземного моря.

6 квітня 2023 року Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 мільйонів євро. Відповідне рішення винесла болгарська комісія із захисту конкуренції (КЗК) у зв'язку зі зловживанням домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів і транспортної інфраструктури.

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