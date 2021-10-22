Кабінет міністрів планує покрити дефіцит вугілля на теплоелектростанціях за рахунок імпорту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду в залі парламенту.
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"Сьогодні відбувається імпорт, саме за рахунок імпорту вугілля ми плануємо покрити ту різницю в графіку накопичення. На сьогодні вже укладено договорів на імпорт десь на 4 мільйони тонн вугілля", - сказав він.
Також міністр додав, що уряд планує збільшувати атомну генерацію, щоб забезпечити стабільність вітчизняної енергосистеми взимку.
Підготовка до опалювального сезону:
- Раніше експерти відзначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.
- Близько 60% вугілля Україна імпортує з Росії. З США імпортується близько 20%, з Казахстану - 12%.