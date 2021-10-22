На сьогодні вже укладено договори на імпорт 4 млн тонн вугілля.

Кабінет міністрів планує покрити дефіцит вугілля на теплоелектростанціях за рахунок імпорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду в залі парламенту.

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"Сьогодні відбувається імпорт, саме за рахунок імпорту вугілля ми плануємо покрити ту різницю в графіку накопичення. На сьогодні вже укладено договорів на імпорт десь на 4 мільйони тонн вугілля", - сказав він.

Також міністр додав, що уряд планує збільшувати атомну генерацію, щоб забезпечити стабільність вітчизняної енергосистеми взимку.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше експерти відзначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Близько 60% вугілля Україна імпортує з Росії. З США імпортується близько 20%, з Казахстану - 12%.

Автор: Дмитро Шварц