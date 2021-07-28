Кабінет міністрів України прийняв остаточне рішення про продовження дії фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
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Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.
Згідно з пояснювальною запискою до постанови, документ розроблений з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСО.
Редакція чинної постанови закінчувалася 31 липня, а значить з 1 серпня електротарифи могли значно вирости.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що з 1 серпня тарифи на електроенергію для населення зростуть.
- Також Зеленський додав, що РНБО розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення
- 29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.
- Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.