Тариф 1,68 грн за кВт-год залишиться діяти до кінця літа.

Кабінет міністрів України прийняв остаточне рішення про продовження дії фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, документ розроблений з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСО.

Редакція чинної постанови закінчувалася 31 липня, а значить з 1 серпня електротарифи могли значно вирости.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що з 1 серпня тарифи на електроенергію для населення зростуть.

Також Зеленський додав, що РНБО розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.

Автор: Ганна Бредіхіна