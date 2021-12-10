Міністерство енергетики, як відповідальний акціонер Оператора об'єднаної енергомережі держкомпанії "Укренерго", призначило новий склад наглядової ради компанії.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
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Відзначається, що в новому складі наглядової ради працюватимуть фахівці з багаторічним досвідом в енергетичному секторі країн світу. Зокрема, Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі - незалежні члени, Юрій Токарський, Михайло Ільницький, Юрій Бойко – представники від держави.
Крім того, за даними "Укренерго", також наказом Міненерго з 8 грудня припинені повноваження членів правління компанії Андрія Немировського і Максима Юркова.
"Укренерго":
Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.
До попереднього складу наглядової ради входили: Шевкі Аджунер( голова наглядової ради), Луїджі де Франциски, Олів'є Апперт, Педер Остермарк Андреасен, представник держави – Юрій Токарський.