Кабмін призначив новий склад наглядової ради "Укренерго"

До наглядової ради увійшли чотири незалежні члени та троє представників держави.

Міністерство енергетики, як відповідальний акціонер Оператора об'єднаної енергомережі держкомпанії "Укренерго", призначило новий склад наглядової ради компанії. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Читайте такожОприлюднено новий тариф "Укренерго" на передачу електроенергії Відзначається, що в новому складі наглядової ради працюватимуть фахівці з багаторічним досвідом в енергетичному секторі країн світу. Зокрема, Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі - незалежні члени, Юрій Токарський, Михайло Ільницький, Юрій Бойко – представники від держави. Крім того, за даними "Укренерго", також наказом Міненерго з 8 грудня припинені повноваження членів правління компанії Андрія Немировського і Максима Юркова. "Укренерго": Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. До попереднього складу наглядової ради входили: Шевкі Аджунер( голова наглядової ради), Луїджі де Франциски, Олів'є Апперт, Педер Остермарк Андреасен, представник держави – Юрій Токарський. Автор: Ганна Бредіхіна

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