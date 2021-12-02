Наступного року на 58% підвищиться тариф на послуги диспетчерського управління.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році на 17,8% – до 345,64 грн за МВт-годину (без ПДВ).

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні комісії 1 грудня.

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При цьому регулятор не заклав у тариф на передачу електроенергії 20% виплат виробникам "зеленої" електроенергії, на чому наполягав бізнес.

Також НКРЕКП з наступного року підвищила тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії на 57,6% – з 39,41 грн до 62,13 грн за МВт-годину (без ПДВ).

Підвищення тарифу:

Раніше великі промислові підприємства заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії держкомпанії "Укренерго" робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Для середнього бізнесу підвищення тарифу "Укренерго" означає зростання вартості електрики в цілому, що зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Хоча ціна електрики для населення залишиться незмінною, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.

Автор: Ганна Бредіхіна