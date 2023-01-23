Прокурори просили застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 365 млн грн.

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою екс-голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

Так, прокурори просили застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень, однак суддя відмовив у задоволенні вищезгаданого клопотання.

"Клопотання... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... залишити без задоволення", - зазначив Федоров.

Відео дня

Відповідну ухвалу судді сторони можуть оскаржити протягом п'яти днів.

Водночас, коментуючи вищезгадане рішення, адвокати юридичної компанії "Міллер", яка захищає інтереси Коболєва наголосили, що підозра є безпідставною, а ризики його ймовірного переховування є не доведеними.

Зокрема, адвокати зазначають, що Коболєв особисто не ухвалював рішень щодо виплати собі та іншим 40 працівникам премій, адже у його поданні не вказувалася можлива сума премій, бо це рішення було за наглядовою радою "Нафтогазу".

"Премії виписали та виплатили у 2017-2018 роках. Норма про обмеження умов оплати праці, яка поширює свою дію на наглядові ради підприємств з державною часткою, з’явилася лише у 2020 році. На кожному засіданні був присутній незалежний юридичний радник. Він консультував раду щодо наслідків ухвалених рішень. Тому вона розуміла всю відповідальність перед тим, як призначати премію", - розповіли у "Міллер".

Також захисники додали, що Коболєв сам повернувся до України, коли дізнався, що йому готують підозру, та не планує переховуватися.

За словами адвокатів, він також не зможе вплинути на свідків чи знищити якісь документи, перебуваючи не під вартою, адже вже не працює у "Нафтогазі", тому фізично не зможе цього зробити.

Також сторона захисту долучила до матеріалів провадження лист Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу" з грудня 2017 по вересень 2021 року та ухвалювала рішення щодо виплати премії Коболєву.

У ньому Споттісвуд вказує, що наглядова рада повністю усвідомлює ухвалене рішення та бере за нього повну відповідальність на себе.

Справа Коболєва - що відомо

19 січня правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.

Коболєву загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вас також можуть зацікавити новини: