За результатами 2019 року власний видобуток газу в Україні менше планових показників на 18%.

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України з 2016 по 2020 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду без обговорення.

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У пояснювальній записці до постанови сказано, що концепція передбачала нарощування власного видобутку газу до 2020 року до 27,6 млрд куб.м газу. Зокрема, держкомпанія "Укргазвидобування" мала забезпечити видобуток 20,1 млрд куб.м газу.

Але за результатами 2019 року власний видобуток газу в Україні менше планових показників на 18%.

Згідно з пояснювальною запискою, Кабмін вважає, що аналіз результатів реалізації Концепції дозволить стимулювати її виконання.

Скорочення видобутку газу

Видобуток природного газу в Україні за 2019 рік скоротився у порівнянні з 2018 роком на 1% - до 20,66 млрд кубометрів.

Зокрема, видобуток газу найбільшою газовидобувною компанією України "Укргазвидобування" минулого року скоротився на 3,4% і склав 14,9 млрд куб. м.

У 2019 році Україна скоротила споживання газу на 7% - до 26,4 млрд куб.м, у порівнянні зі споживанням за 2018 рік.

Урядовою програмою "20/20 "передбачалося нарощування видобутку газу компанією" Укргазвидобування" до 20 млрд куб.м до 2020 року. Цієї мети планувалося досягти завдяки бурінню нових свердловин і проведенню інтенсифікації видобутку на діючих свердловинах. Однак компанія в ході виконання програми зіткнулася з неотриманням ліцензій на нові родовища, що істотно нашкодило виконанню плану.

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Автор: Бредіхіна Ганна