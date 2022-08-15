Причиною Кабмін називає значний дефіцит коштів для фінансування дорожнього господарства.

Кабінет Міністрів пропонує скасувати пільгове оподаткування пального, проте зростання цін на бензин та дизель не очікується.

Про це пише Forbes Україна.

В уряді очікують, що ухвалення цього законопроєкту збільшить надходження до держбюджету акцизного податку щонайменше на 2 млрд грн щомісячно, з огляду на нинішні темпи імпорту.

Повернення ПДВ до 20% із нинішніх 7% законопроєкт не передбачає.

Ставка акцизу в €100 за тисячу літрів досить незначна, тому ціни на АЗС не зміняться, вважає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Ціни на бензин і дизельне пальне не відреагують ‒ 100%. Можливо, трохи подорожчає автомобільний газ, але це теж дуже малоймовірно", ‒ сказав експерт у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у березні 2022 року Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

"Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому півріччі 2022 року. Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", - йдеться в повідомленні.

В кінці квітня Рада відмовилася від підвищення податків на паливо.

Зазначимо, що за тиждень з 6 по 12 серпня середня ціна в країні бензину А-95 знизитися на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне паливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн / л.

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