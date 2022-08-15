Кабінет Міністрів пропонує скасувати пільгове оподаткування пального, проте зростання цін на бензин та дизель не очікується.
Про це пише Forbes Україна.
В уряді очікують, що ухвалення цього законопроєкту збільшить надходження до держбюджету акцизного податку щонайменше на 2 млрд грн щомісячно, з огляду на нинішні темпи імпорту.
Повернення ПДВ до 20% із нинішніх 7% законопроєкт не передбачає.
Ставка акцизу в €100 за тисячу літрів досить незначна, тому ціни на АЗС не зміняться, вважає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
"Ціни на бензин і дизельне пальне не відреагують ‒ 100%. Можливо, трохи подорожчає автомобільний газ, але це теж дуже малоймовірно", ‒ сказав експерт у коментарі РБК-Україна.
Нагадаємо, як писав УНІАН, у березні 2022 року Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.
"Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому півріччі 2022 року. Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", - йдеться в повідомленні.
В кінці квітня Рада відмовилася від підвищення податків на паливо.
Зазначимо, що за тиждень з 6 по 12 серпня середня ціна в країні бензину А-95 знизитися на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне паливо – на 78 коп./л - до 53,52 грн / л.