Фінансовий план підприємства передбачає отримання за підсумками року 11,5 млрд грн чистого прибутку.

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік, яким передбачається збільшення зарплатного фонду у два рази.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

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При цьому, міністр фінансів України Сергій Марченко не підтримав голосування за документ і зазначив, що ряд його норм вимагають перегляду. Зокрема, у фінансовому плані передбачено отримання прибутку 11,5 млрд грн, але при цьому компанія за 9 місяців вже отримала збиток 18,7 млрд грн.

Крім того, Марченко вважає за необхідне переглянути дохідну та видаткову частини з урахуванням виявлених Державною аудиторською службою порушень. Також він вважає за необхідне переглянути механізм зарахування сумнівних боргів.

За інформацією Марченка в проекті фінансового плану передбачено 13,3 млрд куб. м видобутого газу при тому, що відповідно до затвердженої урядової концепції, цей показник має бути на рівні 21 млрд куб. м газу

"Необхідно переглянути фінансовий план в частині фонду оплати праці. Його пропонується збільшити у два рази та витрати на оплату праці одного співробітника: на 56% - для членів правління, на 75% - для співробітників", - сказав міністр.

НАК "Нафтогаз України"

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Бредіхіна Ганна