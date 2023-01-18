Наразі дефіцит електроенергії залишається значним.

Київ у четвер, 19 січня, може повернутися до стабілізаційних графіків відключення електричної енергії.

"Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього. Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку", - заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Коваленко також зазначив, що у коментарях часто бачить скарги, що, попри заклики економії та відключення, деякі торговельні центри і магазини продовжують світитися і працювати.

Відео дня

"Найбільш імовірно, що ТЦ чи магазин мають альтернативні джерела енергії. Тут подбали про забезпечення світлом завчасно, оскільки розуміють, що це і робочі місця, і комфорт для клієнтів, і змога для них же підзарядитися, погрітися. Я особисто знаю кілька таких торгівельних центрів і вважаю, що їхнє бажання мати світло і ділитися ним - важливе і схвальне", - зазначив він.

Відключення світла в Україні: подробиці

З початку повномасштабної війни РФ проти України, з 24 лютого 2022 року, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак російських окупантів та 14 ударів БПЛА по енергетичних об’єктах.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит потужності, особливо у вечірній пік споживання.

Ворог 14 січня знову атакував енергетичні об’єкти нашої держави, "прильоти" є у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Сьогодні, 18 січня, через перевищення лімітів споживання були застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях.