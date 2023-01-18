Обсяги споживання електроенергії не падають.

У Києві дефіцит електроенергії залишається суттєвим, тому зараз повернутися до планових відключень не вийде.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторніці у соціальній мережі Facebook. За його словами, 16 січня столиця мала обмеження в 952 МВт - цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до планових та стабілізаційних.

"Графіки не діють…На завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко. Хоча ми всі намагаємося економити і за вікном потеплішало, обсяги споживання поки не падають", - написав Коваленко.

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Він відзначив, що справа може бути у відкладеному споживані, адже люди після відновлення постачання починають "надолужувати".

"Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від Укренерго стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", - пояснив гендиректор Yasno.

Відключення електроенергії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російська армія вкотре здійснила масований обстріл України. Внаслідок цього було пошкоджено кілька об'єктів енергетики.

Після цього у YASNO повідомили про "величезний" дефіцит генерації в українській енергосистемі. А "Укренерго" знизило ліміти споживання електроенергії по всій країні.

У ДТЕК повідомляють, що з 10 жовтня їхні енергетичні об’єкти зазнали понад 170 обстрілів ракетами та дронами.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні оштрафували трьох операторів системи розподілу, які не дотримувалися графіків відключення електроенергії.

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