Зростання тарифів можна стримати єдиним шляхом, зазначили у "Київтеплоенерго".

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці цієї осені можуть зрости на 40% через дорогий газ.

Про можливий злет тарифів йдеться у заяві підприємства.

"В умовах дорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримування тарифів – газ українського видобутку за справедливою ціною", – вважають на підприємстві.

Зазначається, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством "Укргазвидобування", тобто без комерційних посередників.

Читайте такожРегулятор повідомив, що буде з тарифами на розподіл газу в опалювальний сезонУ компанії підкреслили, що після скасування у травні поточного року дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків) закупівлі газу для теплопостачальників відбулося стрімке зростання вартості газу.

ТКЕ змушені купувати газ за значно вищими цінами, ніж ті, що закладені в тарифах. При цьому становище теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу за угодами від "Нафтогаз Трейдинг". Серед них – щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.

Нагадаємо, середньозважена ціна газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис. грн за кубометр, збільшившись на 18% у порівнянні з середньою ціною в липні.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, сягнула 18,36 грн за куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна