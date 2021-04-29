Він зазначив, що вчорашнє рішення уряду суперечить реформі корпоративного управління.

Звільнений голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що не планує влаштовувати цирк і підставляти держкомпанію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я не маю наміру влаштовувати цирк і підставляти під удар "Нафтогаз". Зараз основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася у нас останнім часом, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямків групи. Я залишаю ключі від Кабінету Юрію Вітренку", - написав Коболєв.

Він зазначив, що у нього є претензії до рішення уряду в частині того, що воно суперечить реформі корпоративного управління.

"З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава та українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати", - написав він.

Що цьому передувало

28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту про 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що дане рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки в "Нафтогазі".

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Автор: Ігор Орел