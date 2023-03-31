Політики впевнені, що встановлений ліміт ефективно працює.

У Єврокомісії вважають, що гранична ціна на російські енергоресурси має залишитися на встановленому рівні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Більшість країн-членів G7 відмовилися переглядати та знижувати поріг вартості російської нафти, який наразі тримається на рівні $60 за барель.

Вони переконані, що встановлений ліміт ефективно справляється зі своєю головною метою - обмежує прибутки Москви та утримує баланс на ринку.

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Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, експортна ціна російської нафти склала майже $52,5 за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

Ціни різняться в залежності від сорту нафти. Ключовий сорт Urals торгується навіть дешевше встановлених обмежень - близько $45 за барель. Інші можуть продаватися дорожче.

Ситуація з російською нафтою

Нафтові санкції проти Росії набули чинності 5 грудня 2022 року. РФ намагається обходити санкції. Зокрема, повідомлялося про створення "тіньового флоту" із сотні танкерів для експорту нафти в умовах санкцій. Тоді агресор придбав 29 супертанкерів, здатних перевозити понад 2 млн барелів кожен.

У березні 2023 року стало відомо, що Росія втратила статус основного постачальника нафти в ЄС. Від початку війни в Україні частка Росії в експорті нафти до ЄС скоротилася до 4%.

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