Україна в січні-грудні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 мільярда доларів.
Читайте також"Укренерго" заявило про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕСВідповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.
Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 16,95 мільйона тонн вугілля, а роком раніше – 21,8 мільйона тонн (-22%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.
Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за 2020 рік становив 1,043 мільярда доларів (61,7%), з США – 480,3 мільйона доларів (28,4%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 126,1 мільйона доларів (7,5%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 40,8 мільйона доларів.
Що цьому передувало
- Україна у 2019 році скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 7,2% в порівнянні з 2018 роком – до 2,816 мільярда доларів з 3,035 мільярда доларів.
Довідка УНІАН
- Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.
- 19 січня 2021 року державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram