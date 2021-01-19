У кількісному вираженні закупівлі скоротилися на 22%.

Україна в січні-грудні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 мільярда доларів.

Читайте також"Укренерго" заявило про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕСВідповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 16,95 мільйона тонн вугілля, а роком раніше – 21,8 мільйона тонн (-22%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за 2020 рік становив 1,043 мільярда доларів (61,7%), з США – 480,3 мільйона доларів (28,4%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 126,1 мільйона доларів (7,5%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 40,8 мільйона доларів.

Що цьому передувало

Україна у 2019 році скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 7,2% в порівнянні з 2018 роком – до 2,816 мільярда доларів з 3,035 мільярда доларів.

Довідка УНІАН

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

19 січня 2021 року державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

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Автор: Бредіхіна Ганна