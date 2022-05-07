Попри держрегулювання цін на пальне, деяки АЗС продають на третину дорожче та придумують різні схеми оплати.
Про це пише Forbes. Незважаючи на дефіцит, купити бензин та дизель в Україні можна, але на третину дорожче встановленої урядом граничної ціни.
"Бензин за гроші не продаємо, тільки за талонами", – каже менеджер мережі АЗС NG у Вінниці. Щоб придбати талон, треба оплатити рахунок мінімально на 200 літрів за ціною 55,5 грн за літр, додає він.
На заправці АЗС Oil-x у Житомирі придбати бензин можна без талонів, але саму заправку зачинено. Як так? "Заправляють тільки своїх", – відповідає співробітник заправки. Щоб стати "своїм", треба приїхати на цю АЗС і домовитись.
У Коломиї Івано-Франківської області бензин є на одній з двох АЗС мережі GOG. На цій заправці діють обмеження – 20 літрів на одну машину, ціна – 56,5 грн за літр.
Ці ціни на третину вищі за встановлені урядом. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин не повинна перевищувати 37,69 грн/л, дизпаливо – не вище за 42,63 грн/л.
За оцінкою аналітика Upeco Олександра Сіренка, майже 1000 заправок вийшли за рамки держрегулювання, або 25% усього ринку. Така ситуація в усіх областях країни, додає Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95" .
У керівництва держави є два шляхи, як діяти в цій ситуації, каже Куюн. "Або змінювати держрегулювання, або наводити порядок, – каже він. – Не можуть одні мережі продавати пальне по 42 грн за літр, а інші – по 55 грн. Це руйнує всю ідею держрегулювання".
Великі мережі також підвищили ціни, але залишилися в рамках граничних цін, за даними Консалтингової групи "А-95".
За останні два тижні попит на заправках збільшився в пʼять разів. Багато заправок залишилися без пального, і щоб продовжувати працювати, готові переплачувати на оптовому ринку.
До війни Україна імпортувала 70% нафтопродуктів, що споживаються в країні, – це до 10 млн тонн бензинів, дизеля та автогазу. Постачання йшло переважно з Росії, Білорусі та морем. Зараз ці канали повністю заблоковані. Окрім цього, через військові дії зупинилися Кременчуцький та Шебелинський НПЗ, які забезпечували близько половини споживання бензину в країні.
Ціни як в опті, так і вроздріб знизяться після того, як спаде ажіотаж, а на заправках з’явиться пальне. Це може статися вже з середини травня завдяки налагодженню ритмічних поставок з Європи.
Раніше стало відомо, що проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.