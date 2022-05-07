Ці ціни на третину вищі за встановлені урядом.

Попри держрегулювання цін на пальне, деяки АЗС продають на третину дорожче та придумують різні схеми оплати.

Про це пише Forbes. Незважаючи на дефіцит, купити бензин та дизель в Україні можна, але на третину дорожче встановленої урядом граничної ціни.

"Бензин за гроші не продаємо, тільки за талонами", – каже менеджер мережі АЗС NG у Вінниці. Щоб придбати талон, треба оплатити рахунок мінімально на 200 літрів за ціною 55,5 грн за літр, додає він.

На заправці АЗС Oil-x у Житомирі придбати бензин можна без талонів, але саму заправку зачинено. Як так? "Заправляють тільки своїх", – відповідає співробітник заправки. Щоб стати "своїм", треба приїхати на цю АЗС і домовитись.

У Коломиї Івано-Франківської області бензин є на одній з двох АЗС мережі GOG. На цій заправці діють обмеження – 20 літрів на одну машину, ціна – 56,5 грн за літр.

Ці ціни на третину вищі за встановлені урядом. З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин не повинна перевищувати 37,69 грн/л, дизпаливо – не вище за 42,63 грн/л.

За оцінкою аналітика Upeco Олександра Сіренка, майже 1000 заправок вийшли за рамки держрегулювання, або 25% усього ринку. Така ситуація в усіх областях країни, додає Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95" .

У керівництва держави є два шляхи, як діяти в цій ситуації, каже Куюн. "Або змінювати держрегулювання, або наводити порядок, – каже він. – Не можуть одні мережі продавати пальне по 42 грн за літр, а інші – по 55 грн. Це руйнує всю ідею держрегулювання".

Великі мережі також підвищили ціни, але залишилися в рамках граничних цін, за даними Консалтингової групи "А-95".

За останні два тижні попит на заправках збільшився в пʼять разів. Багато заправок залишилися без пального, і щоб продовжувати працювати, готові переплачувати на оптовому ринку.

До війни Україна імпортувала 70% нафтопродуктів, що споживаються в країні, – це до 10 млн тонн бензинів, дизеля та автогазу. Постачання йшло переважно з Росії, Білорусі та морем. Зараз ці канали повністю заблоковані. Окрім цього, через військові дії зупинилися Кременчуцький та Шебелинський НПЗ, які забезпечували близько половини споживання бензину в країні.

Ціни як в опті, так і вроздріб знизяться після того, як спаде ажіотаж, а на заправках з’явиться пальне. Це може статися вже з середини травня завдяки налагодженню ритмічних поставок з Європи.

Раніше стало відомо, що проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.

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