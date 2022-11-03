За вказівками "Укренерго" на лівому березі Києва будуть застосоване екстрене аварійне вимкнення електропостачання.
Про це повідомляє компанія Yasno.
"Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують. Тримаємося", - йдеться в повідомленні.
Удар по енергосистемі України:
10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.
З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.
22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.
31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
Станом на 1 листопада Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.
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