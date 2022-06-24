В Україні системи безпеки залишаються в робочому стані на чотирьох АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило інспекторів для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській атомній електростанції.

Про це повідомив гендиректор цієї організації Рафаель Маріано Ґроссі, передає Радіо Свобода.

"Цього тижня я направив в Україну інспекторів щодо гарантій для проведення необхідних перевірочних заходів на Південноукраїнській АЕС", – зазначив Ґроссі.

За інформацією МАГАТЕ, станом на 24 червня в Україні перебувають у роботі вісім із 15 діючих атомних енергоблоків, у тому числі три на Рівненській АЕС, по два – на Запорізькій АЕС та Південноукраїнській АЕС та один – на Хмельницькій АЕС. Сім інших енергоблоків зупинено для проведення планово-попереджувальних ремонтів або вони перебувають у резерві.

"Україна повідомила, що системи безпеки залишаються в робочому стані на чотирьох АЕС, і вони, як і раніше, мають доступне зовнішнє електропостачання", – зазначили в МАГАТЕ.

Як відомо, глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 6 червня повідомляв, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. В ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Ґроссі у брехні і заявили, що не схвалюють цей візит.

Довідка УНІАН. Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. В Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатома".