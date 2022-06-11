Втрачений наприкінці травня зв’язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії відновлено.
Про це повідомляє "Енергоатом".
"Завдяки спільним зусиллям НАЕК "Енергоатом" та компанії "Водафон" у п‘ятницю, 10 червня 2022 року, був відновлений зв'язок між серверами ЗАЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ. Зв’язок було втрачено 30 травня 2022 року, коли російські окупанти відключили в Енергодарі "Водафон". А саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних", - йдеться в повідомленні.
Всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС. Після поновлення зв‘язку їх передали МАГАТЕ.
"Саме відсутність у МАГАТЕ цих даних та неможливість їх отримати у звичний спосіб – через мобільного оператора – пан Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, на Раді керуючих МАГАТЕ називав основною причиною необхідності персонально відвідати ЗАЕС", - зауважили в "Енергоатомі"
Ситуація на Запорізькій АЕС (ЗАЕС): що вірто знати
Як відомо, Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.
На початку черня стало відомо, що російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.
Тоді у "Енергоатомі" нагадали, що ніхто з України не запрошував місію МАГАТЕ на ЗАЕС, додавши, що невідомо, як вона планує потрапити на станцію.
"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії", - наголошували в компанії у компанії.
Там також зазначали, що єдиний спосіб прискорити візит експертів МАГАТЕ на станцію - наполеглива позиція МАГАТЕ щодо виведення російських військ, танків, іншої важкої техніки та вивезення зброї й боєприпасів із території ЗАЕС.
7 червня стало відомо, Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами Запорізьку АЕС до її звільнення.
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