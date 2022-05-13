В уряді вважають, що це рішення сприятиме подоланню дефіциту пального в Україні.

Уряд ухвалив рішення про передачу понад півтори сотні автозаправок мережі Glusco, яку пов’язують з Віктором Медведчуком, в управління "Нафтогазу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Прем'єр розповів, що сьогодні ухвалено документ, згідно з яким в управління державної компанії НАК "Нафтогаз" перейшло 172 заправки компанії Glusco.

"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", - зазначив він.

Шмигаль додав, що це рішення сприятиме подоланню дефіциту пального в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2021 року правоохоронці провели масштабні обшуки на об’єктах мережі АЗС Glusco, яку пов’язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.

За їхніми даними, ці АЗС реалізували неякісне пальне в "тіні".

В результаті правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали збитків у великих розмірах. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.