Представники промислових підприємств України виступають категорично проти підвищення з 1 квітня 2021 року тарифу на транспортування електроенергії мережами НЕК «Укренерго» на 7,5%, до 316,08 грн/МВт-год, і пропонують Національній комісії регулювання енергетики і комунальних слуг (НКРЕКП) перевірити обсяги необхідних субсидій «зеленим» енергетикам у поточному році.

"Полтавський ГЗК виступає категорично проти цього підвищення. Починаючи з грудня 2016 року, тариф «Укренерго» зріс з 52,51 грн до 293,93 грн/МВт-год, тобто, на 460%. Разом із запропонованим черговим підвищенням тарифу до 316,08 грн/МВт-год зростання тарифу менш ніж за півтора року складе 500%. В результаті додаткові витрати ПГЗК складуть близько 60 млн грн на рік", - йдеться в листі Полтавського ГЗК на адресу Валерія Тарасюка, голови НКРЕКП.

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Згідно з документом, також незрозумілою є причина підвищення-покриття боргів перед суб'єктами господарювання, які виробляють е/енергію за «найбільшим в Європі й абсолютно неконкурентоспроможним «зеленим» тарифом. "Вважаємо неприпустимим дотування окремих галузей або підприємств за рахунок промисловості та роздрібних споживачів, які змушені оплачувати завищені й неринкові енерготарифи», - констатується в листі ПГЗК, що належить компанії Ferrexpo.

Металургійний комбінат ММК ім. Ілліча, що входить до найбільшої гірничо-металургійної групи "Метінвест" вказує у своєму листі, що підвищення тарифу "Укренерго" призведе до додаткових витрат більш ніж на 20 млн грн на рік, внаслідок чого очікується зростання цін на сировину і продукцію машинобудівних підприємств. Для ММК ім. Ілліча це призведе до погіршення фінансового становища, вимивання оборотних коштів і, як наслідок, до скорочення обсягів виробництва, інвестицій, зайнятості.

На ММК ім. Ілліча вказують, що у період пандемії, коли більшість країн посилили свої протекціоністські заходи, завданням української держави є підтримка стратегічних галузей економіки, а не посилення тиску на них.

Згідно з документом, підвищення тарифу "Укренерго" на 7,5% мотивується тим, що додаткові 3 млрд грн необхідно направити на виплату кредитів, взятих для розрахунків із «зеленими» енергетиками. "Але підтримка відновлюваної енергетики - це обов'язок держави, і ми вважаємо помилковим і небезпечним включати ці витрати в тариф «Укренерго». Водночас є можливість скоротити витрати на "зелених" енергетиків на 20% за рахунок державного фінансування. Підстави для цього прописані в законі 810-ХІ, тому НКРЕКП слід наполягати на включенні додаткових 14 млрд грн до держбюджету на 2021 рік», - підкреслюється в листі ММК ім.Ілліча.

Федерація роботодавців України, яка представляє інтереси близько 8,5 тис.підприємств, які в сукупності генерують 70% ВВП України й дають роботу понад 5 млн людей, пропонує НКРЕКП не підвищувати тариф «Укренерго» і звернутися до Уряду України з ініціативою внести зміни до держбюджету на 2021 рік, передбачивши в ньому фінансування спецзобов'язань «Укренерго» на рівні 11,531 млрд грн шляхом випуску 5-річних ОВДП для розрахунків з "зеленими" енергетиками.

Крім того, ФРУ вказує на необхідність закласти до держбюджету-21 додаткові 3,543 млрд грн у вигляді фінпідтримки "Укренерго" для обслуговування кредитів, взятих у січні для розрахунків із "зеленими" енергетиками.

В цілому всі промисловці виступили за те, щоб залишити тариф «Укренерго» на поточному рівні, розглянути можливість його зниження, а також уважно перевірити необхідний обсяг субсидій для фінансування «зелених» тарифів з урахуванням поточних тенденцій на ринку Е/Е і динаміки розвитку «зеленої» енергетики.

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Автор: УНІАН