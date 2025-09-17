Даний метал стає дуже важливим елементом геополітики.

Україна за допомогою розвитку титанової галузі та побудові нових потужностей спроможна відновити переробку рідкісного металу - германію. Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Єгор Перелигін у Facebook.

"Германій незамінний у волоконно-оптичному зв’язку, тепловізійній оптиці (яка використовується у військовій техніці, зокрема, у винищувачах, - УНІАН), високошвидкісній електроніці/SiGe (напівпровідниковий матеріал на основі кремнію (Si) та германію (Ge), - УНІАН), космічних багатоперехідних сонячних елементах та як каталізатор у ПЕТ-пластику. І наразі - германій стає дуже важливим елементом геополітики", - зазначив Перелигін.

За даними Financial Times, світові ціни на германій досягли майже 5 тисяч доларів за кілограм та знаходяться на рекордному рівні за останні 14 років через експортні обмеження з боку Китаю.

Перелигін зазначив, якщо Україна буде активно розвивати титанову галузь і будувати нові потужності глибокої переробки, то відкриються історичні можливості на світовому ринку германію.

До того ж заступник міністра відмітив, що Україна раніше вже переробляла рідкісний метал та отримувала кінцеву продукцію з германію на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті (ЗТМК).

За його словами, схема переробки будувалась на наступних етапах: спершу сировину переробляли на технічний тетрахлорид германію, далі проводили очистку. Після цього під дією води отримували оксид GeO2, який відновлювали, результатом чого був полікристалічний металічний германій. Наступним кроком була ще одна очистка, з якої вже отримували монокристали германію. І потім вже виробляли монокристалічні германієві лінзи.

"Переробка германію має багато технологічних точок перетину з переробкою титанової сировини, зокрема з виробництвом титанової губки. Ключ - хлор", - зазначив Перелигін.

Він наголосив, що технологія переробки за допомогою хлорування відкриває двері для металевого титану, який застосовуються у стратегічних галузях.

Заступник міністра також додав, що наразі в виробництві германію у світі домінує Китай, який має одночасно цинкові та вуглецеві джерела необхідної сировини. Наприклад, високогерманієві буровугільні родовища Лінцан у провінції Юньнань та Вулантуга у Внутрішній Монголії.

Зазначимо, що єдине в Україні родовище рідкісного металу знаходиться на околиці с. Мала Бігань Берегівського району на Закарпатті, в якому германій пов'язаний з енергетичним бурим вугіллям.

Рідкісні метали в Україні - що відомо

Доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова повідомляла, що на території нашої країни зосереджені великі поклади рідкісноземельних металів, які критично важливі для високотехнологічних галузей промисловості.

Раніше Україна та США підписали угоду про співпрацю в галузі корисних копалин, яка передбачає створення спільного фонду для залучення глобальних інвестицій у відновлення країни.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію цієї угоди. Ратифікація створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

15 вересня американські інвестори вперше відвідали українські родовища на Кіровоградщині, які розглядаються у якості перших проєктів для фонду.

