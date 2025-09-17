Гуртові ціни на бензин РФ часом перевищують тисячу євро за тонну.

Біржові ціни на бензин в Росії на тлі атак українських безпілотників продовжили зростання, а вартість палива марки Аі-92 оновила історичний максимум, повідомляє Moscow Times.

За підсумками 16 вересня вартість бензину марки Аі-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі, подорожчала майже на 2%, до 73 144 рублів за тонну, оновивши історичний максимум. Видання зазначає, що з початку 2025 року бензин марки Аі-92 подорожчав на 43%.

Вартість Аі-95 додала 0,9% за минулий день і сягнула 79 410 рублів за тонну, але залишилася нижчою за історичний максимум - 82382 рубля за тонну.

Втім це може бути далеко не межа для вартості палива в Росії. За даними джерела російського видання "Коммерсантъ", бензин з доставкою бензовозами дрібним гуртом коштує вже 90-100 тисяч рублів за тонну. Тобто з урахуванням поточного курсу рубля до європейської валюти, оптова вартість палива перевищує тисячу євро за тонну.

За словами співрозмовника видання, таке перевищення над біржовими цінами спричинене регіональним дефіцитом палива і тривалими термінами відвантаження за угодами на біржі.

Зазначається, що аналогічна ситуація склалася з дизельним паливом, що, у свою чергу, рано чи пізно призведе до зростання цінників і на цей вид пального на російських АЗС.

Удари по НПЗ Росії - головні новини

Україна систематично атакує російські НПЗ, що призвело до дефіциту бензину в РФ. Зокрема 14 вересня українські "пташки" атакували один з найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Кириші Ленінградської області. В результаті атаки було зупинено ключову технологічну установку, яка забезпечувала 40% потужностей підприємства.

12 вересня українські дрони завітали з вибухово "проінспектували" місто Уфа у Башкортостані. За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинної переробки нафти.

На тлі атак українських безпілотників, біржова вартість російського бензину періодично оновлює історичні максимуми.

