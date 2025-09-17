Згідно з новим дослідженням, мумії, знайдені в похованнях у Китаї та Південно-Східній Азії, мабуть, були висушені димом.

Мумії найчастіше асоціюються з Єгиптом, при цьому найдавнішим зі знайдених єгипетських мумій близько 4500 років. Однак дослідники стверджують, що на іншому кінці світу вони знайшли мумії на тисячі років старші.

Як пише NBC, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Science, у місцях поховання в усій Південно-Східній Азії та в Китаї було виявлено мумії, які висушили димом і залишили в скорченому положенні. При цьому дослідники підрахували, що їхній вік становить від 12 000 до 4 000 років, що набагато перевищує вік мумій, виявлених у Чилі, які раніше вважалися найдавнішими у світі.

У дослідженні було вивчено 54 донеолітичних поховання з 11 археологічних пам'яток на півдні Китаю і в Південно-Східній Азії. Велика кількість зразків була отримана з В'єтнаму і Гуансі-Чжуанського автономного району Китаю, а менша - з Філіппін, Лаосу, Таїланду, Малайзії та Індонезії.

Останки людей були знайдені в скорчених або присілих позах, часто зі слідами випалу. Дослідники заявили, що результати підтверджують, що багато останків перед похованням тривалий час піддавалися копченню на вогні в процесі муміфікації.

Останки "належать первісному співтовариству мисливців-збирачів, яке заселяло Південно-Східну Азію в палеоліті та продовжувало мешкати в таких місцях, як Австралія і Нова Гвінея, аж до наших днів", - сказав професор Пітер Беллвуд, співавтор дослідження.

Раніше найдавніші відомі мумії були знайдені на території сучасних Перу і Чилі, де їх виготовив народ рибалок чинчорро близько 7000 років тому.

