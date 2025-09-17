Омбудсмен матиме право призначати перевірки у військових частинах.

Верховна Рада України ухвалила закон про Військового омбудсмена. Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, за ухвалення відповідного законопроєкту №13266 в цілому проголосували 283 народних депутата.

Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у своєму Telegram-каналі зазначив, що цей законопроєкт створює посаду Військового омбудсмена, яким буде цивільна особа.

Вона має захищати права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки та оборони. Омбудсмена призначає президент терміном на п’ять років.

"Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові. Це важливо, оскільки дає юридичну підставу, відповідає конституційним обмеженням, й омбудсмену не дається статус незалежного органу у вигляді підрозділу, який суперечив би Конституції", - зауважив депутат.

Крім того, додав він, омбудсмен матиме право призначати перевірки у військових частинах або органах військового управління, якщо на це будуть підстави. Джерелом таких підстав можуть бути скарги, звернення депутатів, публічні повідомлення та засоби масової інформації.

Що ще відомо про Військового омбудсмена

Під час брифінгу Федієнко зазначив, що цей закон був потрібен, аби покращити захист військовослужбовців - з точки зору захисту їхніх інтересів, зокрема, коли відбуваються певні неправомірні дії з боку командирів відносно підлеглих.

За його словами, наразі накопичилося багато скарг від військовослужбовців стосовно "наказів, командирів".

Своєю чергою, Соломія Бобровська, народна депутатка від "Голосу", член Комітету ВР з питань нацбезпеки зауважила, що цим законом розмежовуються повноваження Уповноваженого ВР з прав людини та Військового омбудсмана.

Так, перший займатиметься порушенням прав людини, а другий - порушеннями прав під час несення військової служби. "Це означає питання виплат, переведень, застосування надмірної сили, порушення справ, в тому числі, адміністративних, кримінальних", - сказала парламентар.

Бобровська також висловила сподівання, що "Ольга Решетилова, яка сьогодні формально очолює фактично не інституцію, а є представником президента, яка займається цим напрямком, нарешті отримає статус через форму указу президента про призначення".

У тексті відповідного законопроєкту, зокрема зазначається, що одна й та сама особа не може бути призначена на посаду Військового омбудсмана більше ніж на два строки поспіль.

На посаду Військового омбудсмана може бути призначений громадянин України, який на день призначення досяг 30 років, має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, та протягом останніх п'яти років перед призначенням проживає в Україні.

Військовий омбудсмен - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення в країні інституції Військового омбудсмена. 30 грудня він підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Зеленський зазначав, що спільно з Міністерством оборони та громадянським суспільством необхідно підготувати законопроєкт про Військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

