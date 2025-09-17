Також російський міністр цинічно запевнив, нібито армія РФ ніколи не б'є по мирних українцях.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито адміністрація США розуміє "необхідність усунення першопричин" війни в Україні, зокрема "втягування" її у НАТО. Цю та інші заяви очільника МЗС Росії публікують російські ЗМІ.

За словами Лаврова, під час зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці "чітко проявилося розуміння американської адміністрації необхідності усунення цих першопричин".

"Президент Трамп єдиний із західних лідерів говорив про те, що втягування України в НАТО було помилкою, яка послужила причиною конфлікту", - сказав він.

Там само, сказав Лавров, "американці розуміють, що мешканці Криму, Донбасу і "Новоросії" ніколи не будуть жити під гнітом нинішньої київської влади".

Також російський міністр цинічно заявив, нібито російська армія ніколи не завдає удари по мирних мешканцях України. Усі звинувачення у цьому він назвав "фейками" і сказав що, усі такі злочини згодом виявлялися "здійсненими українським режимом".

Крім того, Лавров висловився щодо можливого введення в Україну іноземних військ. Він назвав їх "окупаційними" і запевнив, що вони будуть "законними цілями для російських військових".

Росія вбиває мирних українців

Як повідомляв раніше УНІАН, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині - там загинуло понад 20 людей. Атака відбулася в момент, коли мешканцям видавались пенсії. Президент України Володимир Зеленський назвав цей російський удар "відверто звірячим".

Також 7 вересня у Києві росіяни вбили матір та її 3-місячного сина, які мешкали в шістнадцятиповерхівці у Святошинському районі. Російська ракета тоді знесла останні три поверхи будинку. Під завалами опинилося багато людей

