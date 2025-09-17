Українська сторона стежить за тим, як надалі розвивається ситуація на території Білорусі, в тому числі щодо переміщення російських військ.

Російські підрозділи-учасники навчань "Захід 2025" згортаються та готуються залишити територію Білорусі. Про це сказав на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він нагадав, що 16 вересня завершились навчання на території Білорусії "Захід2025" - спільні між Білоруссю і Росією.

"Зараз ми бачимо вже згортання російських сил на території Білорусі, по завершенню активної фази вони готуються до вибуття на територію Росії. Сподіваємося, що вони прослідують саме в тому напрямку, а не буде створено якихось інших моментів, щоб загрожувало нашій країні", - повідомив Демченко.

Він зауважив, що кількість російських сил, які залучалися до навчань на території Білорусі, цього року була незначна.

"Для порівняння: в 2023 році Росія на території Білорусі тримала десь до 12 тисяч свого особового складу – різні підрозділи, різна техніка, які проходили там і навчання, і підготовку. Бо Білорусь тоді надавала свої полігони для підготовки російських підрозділів. Під час активної фази спільних навчань в цьому році їхня кількість була суттєво меншою", - сказав речник ДПСУ.

Водночас Демченко наголосив, що за тим, як розвивається ситуація на території Білорусії після завершення цих навчань, в тому числі щодо переміщення російських військ, продовжують стежити підрозділи розвідки України, Міноборони і Державної прикордонної служби.

"Бо цей напрямок і надалі залишатиметься загрозливим, допоки Білорусь не припинить підтримувати країну-терористку", - зазначив Демченко.

За його словами, під час активної фази навчань, яка тривала з 12 по 16 вересня, по напрямку нашого кордону якоїсь активності з боку Білорусі не спостерігалось, як і будь-яких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого кордону.

"Майданчики, де відбувалися ці навчання на території Білорусі, знаходилися значно вглиб території цієї країни. Очікувалося і ми були готові до різного роду ситуацій, зокрема і до можливих провокацій у напрямку нашого кордону або інформаційного впливу. Але якщо говорити безпосередньо про напрямок кордону з Україною, з території Білорусі якихось особливостей, які б загрожували нашій країні, не спостерігалося", - розповів Демченко.

Як повідомляв УНІАН, масштабні військові навчання "Захід-2025" відвідали представники американських військ.

The Wall Street Journal, коментуючи присутність офіцерів США на цих навчаннях, пише, що це мало на меті показати готовність Росії та Білорусі до діалогу зі США на тлі мирних переговорів, що зайшли у глухий кут, та водночас продемонструвати військову силу РФ в колі міжнародних партнерів.

Reuters писало, що присутність американців на полігоні в Білорусі була представлена міністерством оборони країни як несподіванка. Було опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі тиснуть руку білоруському міністру оборони Віктор Хреніну, дякуючи за запрошення на захід. Видання зазначало, що Хренін сказав їм, що вони можуть розглянути "все, що їх цікавить".

