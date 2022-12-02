Компанія фіксує пошкодження в реальному часі щодня і складає кошторис, який найближчим часом буде виставлений країні-окупанту.

У зв'язку з російською агресією та прагненням окупантів зруйнувати енергетичну інфраструктуру України компанія "Укренерго" виставить країні-агресору рахунок за знищені українські об'єкти.

Як заявив директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков, компанія фіксує пошкодження в реальному часі щодня і складає кошторис, який найближчим часом буде виставлений країні-окупанту.

"Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти", – повідомив Юрков.

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Він також зазначив, що на цей час розробляється правовий механізм отримання компенсації та захисту інтересів Компанії від дій окупантів.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

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