Особові рахунки, тарифи та реквізити для споживачів залишаються незмінними / фото ua.depositphotos.com

Група "Нафтогаз" взяла під контроль ще три газорозподільні компанії, які разом обслуговують майже 1 мільйон клієнтів у трьох регіонах.

Зокрема, повідомляється про націоналізацію АТ "Рівнегаз", АТ "Запоріжгаз" та АТ "Чернівцігаз". Таким чином, загальна кількість газорозподільних компаній під контролем "Нафтогазу" збільшилась до 22 з 26 запланованих.

"Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними", - додали у "Нафтогазі". 

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Націоналізація облгазів

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2022 року Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Операторів газорозподільних мереж (так званих облгазів) в Україні налічується понад 40.

30 червня 2022 року Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (що управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа.

До кінця року "Нафтогаз" планував інтегрувати всі арештовані судом у травні минулого року 26 газорозподільних компаній, що входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

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